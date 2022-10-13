Андрей Пионтковский: У Путина осталась последняя карта 2 13.10.2022, 8:17

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Произошло очень важное событие.

В начале текущей недели Россия осуществила жесточайшие ракетные удары по территории Украины. За два дня – 10 и 11 октября – РФ выпустила по украинским городам свыше 100 ракет. Враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры, паркам и обычным перекресткам.

О том, чего хотел добиться Путин этими ракетными ударами, в эфире программы «Руно. Война» на «Апостроф TV» рассказал политолог и публицист, который долгое время проживает в США, Андрей Пионтковский.

По его словам, у диктатора в руках осталась последняя карта, чтобы предотвратить свое поражение в войне. Это уничтожение украинской инфраструктуры, объектов, террор против мирного населения.

«Произошло очень важное событие. С ядерной картой покончено навсегда. После того, как сначала Байден трижды сказал «не делай», а потом детально объяснили и Салливан, и Блинкен катастрофические и даже ужасающие последствия в случае использования ядерного оружия. Вот этот сигнал был очень четко услышан Москвой», - заявил Пионтковский.

Он добавил, что в последнее время ядерный шантаж со стороны оккупантов прекратился.

«Вы тоже иногда, наверное, краем глаза следите за этими преступными телеканалами. Вы заметили, что в последнюю неделю этот ядерный шантаж прекратился? Более того, у них появилось два новых нарратива: «Это американская клевета, мы никогда не собирались, да как вы могли подумать, мы прекрасно понимаем, что ядерная война невозможна, в ней не может быть победителей» и так далее. А второй нарратив следующий: «Да нам это не надо. Мы спокойно можем обратить Украину в 18 век, не используя ядерное оружие, а атаками наших замечательных ракет, наших беспилотников, которые нам наши более высокоразвитые иранские братья подарили. Мы их сами не могли, к сожалению, сделать». И вот они радовались-радовались, и в понедельник и вторник начали это претворять в жизнь», - отметил политолог.

Также эксперт назвал две задачи, которые поставил перед собой Кремль.

«Первая – посеять панику у украинского населения, подорвать его волю к сопротивлению. Вторая – показать Западу, на что они способны, и что бесполезно поддерживать Украину в ходе этой войны. За два дня все стало ясно: Украина только ожесточилась в своем сопротивлении, и это меня не удивило, другого я и не ожидал. Но вот резкость западной реакции, при чем европейской и американской, меня даже немножечко приятно удивила. Я приводил слова Белого дома. Европейские лидеры, включая немецких и даже Макрона, самым жестоким образом высказывались. Я думаю, что этот риторический вопрос будет выражен в конкретных поставках современного оружия», - резюмировал Пионтковский.

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