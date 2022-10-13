Военный эксперт: Лукашенко будет лишь выполнять команды Суровикина 9 13.10.2022, 8:26

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Вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет.

Вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за новоназначенного Россией командующего.

Об этом в эфире «1+1» в рамках телемарафона отметил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Он отмечает, что новоназначенный Кремлем ответственный за войну России против Украины Сергей Суровикин будет руководить еще и армией Беларуси как «союзной страны».

«Суровикин, который сейчас командует объединенным командованием ВС РФ, сейчас уже является командиром ВС РБ. Потому что, согласно документам, которые подписаны еще в 1999 году, когда создавалось союзное государство РБ-РФ, региональная группа войск состоит из вооруженных сил Беларуси и западного военного округа РФ, но это в мирное время. В военное время с российской стороны могут быть разные подразделения, но командовать будет, конечно, командующий со стороны России», — отметил Самусь.

И добавил, что даже самопровозглашенный диктатор Лукашенко будет слушаться приказов россиянина. «И вот Суровикин уже руководит ВС РБ, а сам Лукашенко будет лишь выполнять команды Суровикина, какие ресурсы нужно, сколько людей нужно и что нужно подвести. Поэтому вероятность втягивания войск РБ в прямое столкновение с Украиной растет, но это будет крахом Лукашенко», – сообщил эксперт.

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