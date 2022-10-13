Под Винницей украинский пилот мастерски сбил пять дронов и две ракеты 13.10.2022, 8:34

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Командующий Воздушными силами ВСУ инициировал присвоение летчику звания Герой Украины.

Около 21:00 среды, 12 октября недалеко от Винницы потерпел крушение самолет Воздушных сил Украины. Пилот начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести истребитель подальше от Винницы и катапультировался.

Военнослужащий выполнял боевое задание по уничтожению в небе над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

За сутки пилот успел уничтожить пять вражеских беспилотников: три – на юге Украины и два – над Винницей. Также накануне во время массированного ракетного обстрела летчик сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Отмечается, что ЧП произошло по неустановленным пока что техническим причинам. Сейчас украинский летчик чувствует себя хорошо.

«Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины», – говорится в сообщении.

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