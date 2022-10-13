Дроны-камикадзе атаковали Киевскую область 13.10.2022, 8:42

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Появились фото разрушений.

В ночь на 13 октября российские оккупационные войска атаковали Киевщину иранскими «шахидами» – по предварительным данным пострадавших нет, но есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram-канале.

«Имеем удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети», - написал он.

В то же время, в местных Telegram-каналах пишут, что дроны вылетели с юга страны, где значительное количество было сбито над Одесщиной. Далее «шахиды» долгое время курсировали между Винницкой, Черкасской и Кировоградской областями и наконец попали в Макаровский район Киевской области, недалеко от Житомирской области. Это произошло около 5 утра, прилетов было 2-3, по предварительным данным, пострадавших нет, но есть разрушение здания.

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