Украинская армия взяла оккупантов в «котел» под Давыдовым Бродом и развивает наступление на Херсон 13.10.2022, 8:48

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фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новые карты боев на Херсонщине и Луганщине.

Украинские воины продолжают контратаки на Херсонщине и Луганщине. Российские оккупанты перешли к обороне.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

После молниеносного контрнаступления на Харьковщине и Лиманском направлении украинские воины продолжили движение в сторону Кременной и Сватово на Луганщине. Освобождены несколько населенных пунктов. Оккупанты пытаются построить систему обороны.

Освобождение Луганской области

Аналитики отмечают, что украинские войска вышли к окраинам Малиновки (44 км к северо-западу от Сватово) и укрепили позиции в Двухричном (54 км к северо-западу от Сватово).

В то же время захватчики вели обстрел с закрытых позиций на Купянском направлении и пытались атаковать западнее Кременной, укрепляя оборонительные позиции в районе Сватово – Кременная.

Тем временем ВСУ отбили атаку российских войск в Новосадовому (16 км на запад от Кременной), хотя российская пропаганда и отчитывалась о «захвате поселка».

«Российские силы могут проводить контратаки к западу от Кременной, чтобы задержать продвижение украинских войск и выиграть время для усиления и пополнения запасов частей и укрепления оборонительных позиций. Однако русские элементы в этом районе, вероятно, значительно ослаблены», – отмечают аналитики.

Контрнаступление на Херсонщине

Украинские воины продолжают развивать контрнаступление в Херсонской области. 12 октября ВСУ вели контрнаступательные операции на северо-западе и западе Херсонской области, продолжая продвижение на юг от линии фронта на северо-западе региона и атаковать в сторону Милового вдоль западного берега Днепра.

Россияне заявили о попытках ВСУ продвинуться через «котел» Давыдова Брода на Западе Херсонщины. Военкоры РФ заявили, что украинская армия атаковала оккупантов в направлении Ищенки и Костромки.

«Украинские военные представители подтвердили, что ВСУ освободили пять населенных пунктов на севере региона и в остальном сохраняли оперативное молчание относительно конкретных наземных маневров в этом районе», – добавили аналитики.

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