«Ей-богу, как возьмутся — то за молоко, то за яйца» 5 13.10.2022, 9:06

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фото: gazetaby.com

Что изменилось в белорусских магазинах после «запрета» на рост цен.

6 октября после совещания по ценовой ситуации в стране Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен», за нарушение которой предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Больше десятка уголовных дел, к слову, Комитет госконтроля, усердно проверяющий торговые объекты во всех регионах страны, уже завел.

Под впечатлением от масштабов происходящего корреспондент «Салідарнасці» прошлась по десятку столичных магазинов и посмотрела, что изменилось за неделю действия директивы.

***

Практически везде в мясных отделах буквально бросается в глаза: полки с курицей, которые нередко пустовали в последние несколько недель, теперь опять полны. Бедра и грудки, крылья и голени, филе, суповые наборы — бери, не хочу.

Ну и, конечно, целые тушки цыплят-бройлеров: есть и витебские, и могилевский «Петруха», и Дзержинская птицефабрика, и барановичская «Дружба».

Последнее — особенно показательно: 12 октября межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц барановичской птицефабрики, где, собственно, начали вместо целой «социально значимой» тушки выпускать полутушки по более высокой цене.

Вернее, оказывается, нарушать постановление Совмина о регулируемых ценах тут стали еще в апреле, а контролеры пришли с ревизией только спустя полгода, после памятного разноса, который Лукашенко устроил чиновникам по поводу «распиленной пополам дохлой курицы».

В итоге опять вмешался Совмин и запретил магазинам разделывать курицу и продавать ее почастям — только ту разделку, что изготовили производители, а министерство антимонопольного регулированяи и торговли установило новые правила ценообразования и предельные торговые надбавки на эти продукты.

Пока же уголовное дело (уже второе — в августе был арестован за взятку директор фабрики) лежит в прокуратуре, а «спасенные» от распиливания и подорожания куриные тушки — на прилавках.

Правда, Лукашенко погорячился, говоря о тушках по два рубля — в реальности мы увидели цены в 5,65 рубля, 5,85 и 6,05. Но это в любом случае дешевле, чем разделка, и покупатели разбирают тушки со вздохом облегчения: «Наконец-то целые куры на прилавки вернулись!»

Впрочем, есть и те, кто не слишком доволен.

— Нет, вы посмотрите! — привлекает мое внимание пожилая женщина к витринам с яйцами.

— Яйца как яйца, — удивляюсь я, — только крупных почему-то нет.

— Вот и я не вижу! Мелкие, дешевые выставили, а что побольше и подороже — куда пропали? Вот ей-богу, как возьмутся — то за молоко, то за яйца… Ай, что говорить, на рынок пойду, — сокрушенно машет рукой покупательница.

***

Не сказать, чтобы продавцы особо нервничали, если кто-то фотографирует на телефон витрины или отдельные продукты. Впрочем, ни в одном из магазинов официальных контролеров мы не обнаружили.

— К нам уже вчера приходили проверяющие по какой-то жалобе, но она не подтвердилась, — рассказали в одной из торговых точек.

Тем не менее, назревающее недовольство и возможные конфликты стараются гасить в зародыше: как только покупатели делают замечание, что на тот или иной товар нет ценника — откуда-то из недр магазина появляется девушка с распечатками и, вежливо улыбаясь, исправляет ситуацию.

— Я дней десять назад брала у вас такую же сметану, только она была дешевле! — возмущенно доказвает одной из сотрудниц покупательница.

После отчаянных попыток что-то доказать на сцену выходит, видимо, товаровед, которая спокойно и уверенно заявляет:

— Не может такого быть.

— Как не может, если я точно помню! Жаловаться на вас нужно! — продолжает кипеть женщина, а на вопрос, есть ли у нее какие-то доказательства, кроме собственной памяти, принимается ожесточенно рыться в хозяйственной сумке и, наконец, с торжествующим видом извлекает старый чек. — Вот!

— Ну посмотрите, — все с тем же непрошибаемым спокойствием объясняют ей, — разве это «такая же сметана»? Вот в чеке написано, что жирность 20%, а вы показываете на 26% — конечно, цена другая.

Раздраженная покупательница бросает в корзину спорный пакет со сметаной и, ни слова не говоря, разворачивается в сторону касс.

— Пожалуйста, — иронично летит ей вслед.

***

Еще одно наблюдение: во многих магазинах крупных сетей не видно на прилавках собственных видов хлеба — со злаками, отрубями, добавлением различных овощей и т.п. Цена на них доходила до 2,5-3 рублей за 300-400 граммов. Теперь большую часть стеллажей занимает продукция хлебозаводов, тут и там с пометкой «социально значимый товар».

— У нас то же самое, — подтверждает читательница «Салідарнасці» из Молодечно, — не то чтобы критично ассортимент уменьшился, но если присмотреться внимательно, то видно, что часть полок заставлена одними и теми же продуктами.

Частники реагируют кто как: одни советуют закупаться по старым ценам, особенно что касается импортных товаров: чая, кофе, или там хорошего стирального порошка и зубной пасты, другие убеждены, что цены все равно вырастут — просто не сегодня-завтра, а через пару недель, когда правительство увидит, что грядет дефицит, и откатит назад.

Мы все это уже проходили: вот мое любимое печенье в начале года стоило около 12 рублей за килограмм, а сейчас — 15. И как ты его не «регулируй», выбор простой: или покупать по новой цене, или не есть сладкое.

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