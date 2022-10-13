Госдеп: США будут продолжать вводить санкции против режима в Беларуси 2 13.10.2022, 9:15

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Нед Прайс оценил возможность вовлечения белорусской армии в войну против Украины.

США будут продолжать вводить санкции против официального Минска, пока Беларусь будет поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом на брифинге 12 октября заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

На брифинге Неду Прайсу задали вопрос, возможно ли вовлечение Беларуси в войну в Украине и что США делают для того, чтобы этого не произошло.

«Пока режим продолжает поддерживать Кремль и его агрессию против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры не только против России, но и Беларуси, в частности против их институтов и элит», — ответил представитель Госдепартамента.

В Госдепе также заявили, что Беларусь в значительной степени утратила свой суверенитет, а точнее — уступила его России.

«Беларусь давно уступила в значительной степени России свой суверенитет. Тот факт, что президенту Путину удалось использовать то, что должно было быть суверенной белорусской территорией, в качестве плацдарма, тот факт, что жестокие нападения на народ Украины исходили из суверенной третьей страны, в данном случае из Беларуси, является еще одним свидетельство того, что режим Лукашенко не заботится об интересах своего народа, и что он и его приспешники, как они всегда делали, заботятся только о своих интересах», — добавил Прайс.

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