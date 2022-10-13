Аббас Галлямов: Непонятно, пойдут ли белорусские военные на Киев или на Минск

Аббас Галлямов: Непонятно, пойдут ли белорусские военные на Киев или на Минск7
- 13.10.2022, 9:28
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Для Лукашенко все может закончиться военным переворотом.
Российский политолог Аббас Галлямов заявил о возможности военного переворота в Беларуси в случае открытого вторжения режима Лукашенко в Украину.
По мнению политолога, у белорусов, которые видят военный потенциал ВСУ, нет мотивации гибнуть на чужой войне. Все это грозит Лукашенко военным переворотом.
– Если Лукашенко попытается белорусов в эту войну втянуть, совершенно непонятно, чем это закончится: пойдут ли белорусские военные на Киев или на Минск, где у них все-таки будет больше шансов выжить, — считает он.