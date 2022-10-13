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Видеофакт: Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине, которую было заметно издалека

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  • 13.10.2022, 9:33
  • 7,272
Видеофакт: Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине, которую было заметно издалека

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки заряды.

В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.

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