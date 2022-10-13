Видеофакт: Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине, которую было заметно издалека

Видеофакт: Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине, которую было заметно издалека12
- 13.10.2022, 9:33
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Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки заряды.
В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.
Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.
A Russian MT-LB drives into a line of TM-62 anti-vehicle landmines. pic.twitter.com/JPsyigbq2F— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2022