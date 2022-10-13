Видеофакт: Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине, которую было заметно издалека 12 13.10.2022, 9:33

7,272

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки заряды.

В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.

A Russian MT-LB drives into a line of TM-62 anti-vehicle landmines. pic.twitter.com/JPsyigbq2F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».