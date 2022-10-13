Зеленский поручил правительству рассмотреть отмену безвизового режима с Беларусью 39 13.10.2022, 9:35

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Владимир Зеленский

Петицию об этом подписали более 25 тысяч украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Беларусью. Число подписей под соответствующей петицией уже превысило 25 тысяч.

— В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов, — говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованную 4 июля.

Поручение последовало после того, как электронную петицию об отмене безвизового режима с Беларусью поддержали 25 339 человек при 25 тысячах необходимых для рассмотрения президентом.

Зеленский сообщил, что в настоящий момент на украинско-белорусской границе закрыты почти все пункты пропуска. Лишь в Волынской области один пункт работает в ограниченном режиме: через него украинцы могут вернуться из Беларуси.

Зеленский добавил, что следит за мерами, направленные на усиление контроля за пересечением белорусскими гражданами границы с Украиной.

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