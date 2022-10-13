Британская разведка: Российский фланг под Херсоном прорван, оккупанты ожидают боев в городе 1 13.10.2022, 9:43

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Большинство российских войск на этой линии фронта — недоукомплектованные подразделения ВДВ.

По данным британской разведки, ВСУ продолжают успешное наступление на южном направлении. Оккупационные «власти» вывозят гражданских из Херсона, ожидая боев в городе.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что после отступления примерно на 20 км в херсонском секторе в начале октября российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово.

На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

Большинство российских войск на этой линии фронта — недоукомплектованные подразделения ВДВ.

«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», — говорится в сообщении.

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