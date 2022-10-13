Белоруса «неправильно» уволили — он не смирился и отсудил 4000 рублей 1 13.10.2022, 9:45

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Житель Городокского района работал водителем-экспедитором.

Белорус Ш. работал водителем-экспедитором на предприятии «Эльрост», но решил уволиться из-за того, что наниматель не вовремя выплачивал зарплату. Ш. подал заявление на увольнение по статье 41 Трудового кодекса («Расторжение срочного трудового договора по требованию работника») ввиду нарушения нанимателем законодательства о труде. Однако наниматель уволил Ш. по соглашению сторон. Большинство людей бы смирились, а Ш. пошел в суд. Чем это закончилось — рассказали в пресс-службе Верховного суда.

В исковом заявлени Ш. указал, что его не только не уволили по статье 41 Трудового кодекса, а еще и не выплатили вовремя зарплату при увольнении. В суде Городокского района Ш. просил изменить формулировку причины увольнения, взыскать с его бывшего нанимателя несколько компенсаций.

Суд установил, что истец и правда не соглашался на увольнение с формулировкой «по соглашению сторон», и постановил изменить формулировку. А также суд решил взыскать с ответчика в пользу истца:

компенсацию в размере его трех заработков — это 3140 рублей;

150 рублей за задержку расчета при увольнении;

300 рублей компенсации морального вреда,

450 рублей в качестве возмещения расходов на оплату юридической помощи.

Итого «Эльрост» должен выплатить 4040 рублей своему бывшему водителю-экспедитору. Компания подала апелляционную жалобу, но решение суда не изменили.

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