Брокколи помогли ученым найти маркеры жизни на других планетах 13.10.2022, 9:53

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Открытие совершили в Калифорнийском университете.

У большинства клеток есть специальные механизмы для удаления вредных веществ. Часто этот процесс включает метилирование — добавление к соединению метильной группы (-СН3), — которое позволяет превратить многие потенциальные токсины в газы, улетучивающиеся в атмосферу. Если бы подобные газы обнаружились бы в атмосфере других планет, они могли бы указать на наличие там жизни.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) показали, что среди метилированных газов наилучшим биомаркером может служить бромистый метил, который выделяют крестоцветные и водоросли. В исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal, описано преимущество этого органического вещества по сравнению с традиционными соединениями, используемыми учеными для поисков жизни за пределами Солнечной системы.

Первая особенность бромистого метила заключается в том, что он остается в атмосфере в течение более короткого периода времени, чем традиционные биосигнатурные газы. То есть его обнаружение расскажет о том, что он был синтезирован не так давно, а источник, вероятно, еще присутствует на планете.

Кроме того, существует не так много способов получить бромистый метил в результате небиологического процесса. Это выгодно отличает его от, например, метана, который может быть как продуктом деятельность живых организмов, так и результатом вулканических и многих других геологических процессов.

Хотя бромистый метил чрезвычайно распространен в атмосфере Земли, его нелегко выявить из-за интенсивности солнечного ультрафиолетового излучения, которое быстро разрушает это вещество. Тем не менее авторы новой работы показали, что этот газ будет проще обнаружить у планет звезд спектрального класса M. Они меньше и холоднее Солнца и, следовательно, производят меньше ультрафиолетового излучения. При всех аналогичных условиях в атмосфере планеты звезды класса M видимость бромистого метила будет на четыре порядка выше, чем на Земле. Это несомненное преимущество, так как звезды класса М встречаются во Вселенной в десять раз чаще, чем подобные Солнцу.

Поэтому исследователи надеются, что астробиологи начнут учитывать бромистый метил при планировании будущих миссий и создании телескопов. Ученые также намерены проверить, можно ли использовать другие метилированные газы как маркеры внеземной жизни.

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