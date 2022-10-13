Депутат Госдумы Милонов сбежал с фронта обратно в РФ 13 13.10.2022, 10:02

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Одиозный политик заявил, что он «военнослужащий «ДНР».

Одиозная политическая персона, депутат-единорос Виталий Милонов, в сентябре заявил о готовности воевать против Украины и отправился на фронт, откуда послал фотоотчет.

Но, как сообщают российские СМИ, Милонов уже покинул место дислокации и замечен в Санкт-Петербурге, пишет dialog.ua.

«Я военнослужащий «ДНР», но теперь со сменой политического статуса «республики» военные структуры объединились. Теперь моя задача - сделать все по закону. Я оформляю заявление и становлюсь официальным добровольцем», - объяснил Милонов журналистам.

Депутат подчеркнул, что не знает о выплатах в размере 300 тысяч рублей, которые обещаны добровольцам. При этом отметил факт наличия собственных источников доходов.

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