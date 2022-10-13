«Лукашенко скажут: не хочешь — то мы тебя убьем» 15 13.10.2022, 10:08

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Суровикин будет пытаться открыть новый фронт с участием белорусской армии.

Украине грозит наступление со стороны Беларуси. Ведь Суровикин может захотеть попытаться перерезать поставки вооружения через запад Украины.

Об этом в интервью ТСН сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

«Риск наступления есть. Он постоянно повышается. Группа Пригожина, Кадырова и Суровикина, если они получат карт-бланш на проведение этой операции, то не будут торговаться с Лукашенко. Лукашенко умеет разговаривать с Путиным, но я уверен, он не сумеет договориться с Пригожиным или с Кадыровым. Ему скажут — не хочешь, то мы тебя убьем. И это будет не шутка. То есть Лукашенко после того, как он подписал указ об активизации войск «союзного государства», то на нормативно-правовых документах ВС РБ переходят под командование региональной группы, а я думаю, что это командование осуществляет Суровикин, потому что у него есть все ресурсы, которые только могут быть. А потому формально ВС РБ подчиняются Суровикину», — считает Самусь.

Военный эксперт подчеркнул, что Суровикин будет пытаться переломить ситуацию в войне и открыть второй фронт на северном направлении. Вероятно, наступление может угрожать западу Украины.

«И если бы у него были ресурсы, а к счастью, регулярная армия РФ разбита, они сейчас пытаются мобилизованными залатать дыры и они не могут быстро сформировать контингент в Беларуси. Уже сейчас у РФ пошла вторая волна мобилизации, потом будет третья. Они наберут под миллион, но это будет не та армия. А Суровикин будет пытаться переломить ситуацию и открыть фронт на северном направлении. Не факт, что у них что-то получится, но, возможно, они уже рисуют на картах, как на западе Украины перережут какие-то коммуникации по поставке западного оружия. Но главное — оттянуть ВСУ с востока и юга. Потому что там идет наступление украинской армии. Это все видят россияне, а потому Беларусь для них очень актуальна», — сказал Самусь.

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