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На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врага: уничтожено более 100 оккупантов

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  • 13.10.2022, 10:13
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На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врага: уничтожено более 100 оккупантов

Ликвидированы сразу три зенитных ракетных комплекса С-300 армии РФ вместе с экипажем.

В Херсонской области ВСУ точечным ударом ликвидировали более сотни агрессоров и уничтожили три вражеских зенитно-ракетных комплекса, которые обстреливали Запорожскую область. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми. Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта», ‒ говорит она.

Кроме того, как говорят офицеры Генштаба, в районе города Токмак (Запорожская область), подразделения украинской армии поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом.

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