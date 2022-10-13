Как должны оплачивать белорусам работу в праздники и выходные 1 13.10.2022, 10:26

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Нюансы, о которых работник порой не знает, а наниматель забывает.

Совсем скоро настанут последние в этом году большие выходные, которые будут длиться три дня подряд, с 5 по 7 ноября. Правда, так повезло не всем: для некоторых профессий праздники — это не просто трудовые дни, а очень даже горячие рабочие. Но за такую работу человеку часто положены плюшки, о которых работник порой не знает, а наниматель забывает. Onlíner рассказывает, что за они и как правильно оформляется работа в праздники и выходные.

Когда должны платить сверхурочные за работу в выходной или праздник?

Если вы работаете, как и большинство, пять дней в неделю с восьми утра до пяти вечера, на работу в ваш привычный выходной вас тоже могут попросить выйти — но только письменно, причем соглашаться вы не обязаны (даже если вас просят поработать час). Если вдруг вы согласились на работу в свой выходной, то сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата.

С согласия работника взамен доплаты может предоставляться дополнительный неоплачиваемый день отдыха.

Как оформляется работа в выходные?

Для работающих посменно достаточно графика сменности (работ) и уведомления работников о нем, для других потребуются еще письменное согласие и приказ о привлечении к работе в такой день (на всякий случай возьмите себе его копию).

Как оплачивается работа в то время, когда все отдыхают?

За каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни работнику должны доплачивать (часть 1 статьи 69 Трудового кодекса). Размеры доплат следующие:

работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок;

работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

То есть работнику с повременной оплатой труда каждый час в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни оплачивается как минимум в двойном размере (по желанию нанимателя можно больше, но не меньше).

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха за восемь часов работы в сверхурочное время).

Всем ли за работу в выходные положены плюшки?

Если коротко, то в выходные — не всем, а в праздники — всем. В непрерывно работающей организации (к примеру, скорая помощь, пожарная или ночной магазин) работники обычно выходят посменно, то есть выходные у них необязательно в субботу или воскресенье, а поочередно в разные дни недели, поэтому никаких плюшек за работу в субботы-воскресенья не будет. Но если это не просто выходной, а еще и праздничный день, за него положена двойная оплата. Праздничный день в таком случае:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — православное Рождество;

8 марта — День женщин;

Радуница (православная);

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День Республики;

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — католическое Рождество.

То есть при посменной работе 2/2, если ваша смена выпала на воскресенье, 6 ноября, вы работаете по обычному тарифу, а вот если бы воскресенье выпало на 7 ноября, работали бы по двойному.

При этом важно считать, сколько рабочих часов у вас вышло за месяц (норму рабочих часов можно найти в календаре Минтруда на 2022 год). Если к 25 декабря вы уже наработали свою норму, а вам еще и поставили смену на праздник, за такой день можно получить не просто двойную оплату, а еще и выходной (по вашему желанию).

Кроме того, за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы вам тоже положена доплата в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением, нанимателем, но не ниже 20% часовой тарифной ставки (тарифного оклада) работника. Ночная смена — это такая, более половины которой приходится на период с десяти вечера до шести утра.

Мне нравится двойная оплата, можно брать все выходные?

Нет, по работе в выходные есть ограничения. Во-первых, можно работать не более 12 выходных дней за календарный год (с 1 января по 31 декабря). Даже при вашем согласии это будет нарушением трудового законодательства. Но в эти дни не входят вызовы вас на работу в экстренных ситуациях (см. пункт про апокалипсис).

Во-вторых, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха по графику должна быть не менее 42 часов. То есть как минимум два выходных дня подряд в неделю у вас должны быть.

Обязательно ли соглашаться на работу в выходной или праздник?

Если вы работаете посменно, скорее всего, придется идти и работать. Исключения — если вы в отпуске, на больничном или относитесь к работникам, которые могут выйти на работу в выходной или праздник только со своего письменного согласия:

женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет независимо от семейного положения;

инвалиды, если при этом такая работа не запрещена им индивидуальными программами реабилитации инвалидов (ИПРИ).

Что важно, беременных и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе по выходным и праздникам даже с их письменного согласия.

А если в мой выходной и правда случился апокалипсис?

Если случилось что-то такое, что требует вашего немедленного участия во время вашего выходного, вы должны будете явиться на работу. Просить вашего согласия не будут в следующих случаях:

предотвращение катастрофы или аварии на производстве, устранение их последствий или последствий стихийного бедствия;

предотвращение несчастных случаев;

устранение случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

оказание экстренной медицинской помощи, если работник относится к медицинскому персоналу.

Если в таких экстренных случаях вы не вышли на работу по требованию нанимателя без уважительных причин, это могут посчитать прогулом. Неявка не будет считаться прогулом, если проблему действительно можно решить без вас (вы бухгалтер, а вызывают по поводу погаснувшего света) или вы не можете приехать по объективным причинам (например, сидите на больничном или в отпуске).

Что делать, если наниматель нарушает закон?

Во-первых, дать понять, что вы знаете закон, а его нарушают. Если для нанимателя это не аргумент, можно обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она есть на вашем заводе) или в суд. Но перед этим постарайтесь зафиксировать все нарушения: доказательства лишними не будут.

Платить пошлину при обращении в суд не нужно: в спорах по трудовому спору работник освобождается от судебных расходов вне зависимости от решения суда.

Также у вас есть право обратиться в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и его структурные подразделения, прокуратуру и территориальные подразделения Комитета госконтроля.

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