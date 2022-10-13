В Поставском районе рабочий погиб в транспортере для удаления навоза 13.10.2022, 10:41

1,680

ЧП произошло на одной из ферм.

На одной из ферм Поставского района погиб 55-летний животновод, упавший в транспортер для удаления навоза. Об этом сообщает пресс-служба СК.

11 октября, находясь на своем рабочем месте, мужчина упал в лоток транспортера, его одежду зацепило скребком и цепью. Механизм транспортера протащил рабочего более 50 метров по коровнику.

Коллега пострадавшего, зайдя в помещение, увидел происходящее, выключил транспортер и сразу же позвонил в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».