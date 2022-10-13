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Атака Киевской области дронами-камикадзе: появилось видео и новые подробности

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  • 13.10.2022, 11:02
  • 2,790
Атака Киевской области дронами-камикадзе: появилось видео и новые подробности
иллюстрационное фото

В результате взрывов произошло возгорание.

Во время атаки дронами-камикадзе Киевской области ранним утром в четверг, 13 октября, были зафиксированы три обстрела Бучанского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции Киевской области Андрея Небитова.

«Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевской области. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал он.

Также Небитов показал видео ночного обстрела беспилотниками оккупантов Макаровской общины (именно она попала под удар беспилотников, - ред.).

«На месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки», - добавил Небитов.

Прилеты в Макаровский район подтвердил и Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. По его данным, первый «прилет» был около 05:12, еще два - в 5.29 и 5.35, всего их действительно было 3.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.

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