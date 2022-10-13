«Устранить недостатки в одном доме стоит больше 100 тысяч рублей» 13.10.2022, 11:15

Что происходит с проблемными коттеджами в минском микрорайоне Сокол?

Про проблемы на стройке таунхаусов в Соколе Onlíner писал не раз. Претензий у будущих собственников хватало. Первая очередь, получившая ключи от заветных квартир, жаловалась на некачественно выполненные работы: у кого-то текла крыша, у кого-то наблюдались неполадки с вентиляцией, у кого-то пошли трещины в стенах… Дольщики 2-й и 3-й очереди, глядя на проблемы предшественников, обеспокоенно выискивали косяки на возводимых объектах. А заодно судорожно высчитывали сроки ввода в эксплуатацию своих домов и каждое допсоглашение на их продление встречали грустными вздохами.

Оно и понятно: квартиры в новеньких дуплексах обошлись им в кругленькие суммы. Стоимость некоторых достигала аж 300 000 рублей.

УКС Запад, выступавший застройщиком проекта, задержки объяснял недостаточным финансированием, связанным с «неполным распределением квартир в жилых домах». Иными словами, не все было распродано. А недостатки в зданиях, которые уже обрели новых владельцев, обещал исправить, подчеркивая, что они не влияют на требования надежности и безопасности. Такой ответ мы получили еще зимой.

И вот наступило жаркое лето, и, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

— На стройку были брошены все силы города — работали МДК, МАПИД, стройтресты и т. д. Они устраняли все дефекты и приводили в порядок застройку. А непроданные дома должны были законсервировать, — рассказывала нам Анна, дольщица первой очереди. — Объект контролировали представители районной администрации, приезжавшие туда ежедневно.

В квартире минчанки косяков тоже было много: некоторые из них мы зафиксировали. Да и не только мы, но и независимый судебный эксперт из «Центра экономических и технических экспертиз». Она обнаружила множество нарушений в утеплении фундамента и крыши, укладке стен, монтаже дверей и окон, устройстве лестницы и т. д. Например, между плитным утеплителем в фундаменте имеются многочисленные зазоры, в кладке стен есть трещина, вызванная, вероятно, некачественным армированием, а в зоне вскрытия конька кровли найден строительный мусор. Возникли вопросы и к качеству отделки: в комнатах линолеум уложен без теплоизоляционной подосновы, под ним наблюдаются воздушные мешки и пузыри. В некоторых помещениях из-за потекшей кровли отслаивается краска со стен.

«По результатам визуального и инструментального осмотров, а также результатам вскрытий можно сделать вывод о том, что установленные дефекты носят массовый характер, обусловлены нарушением технологии производства строительных работ, большая часть из них выполнена некачественно», — отметила эксперт.

Она также назвала ориентировочную стоимость всех ремонтных работ — 122 874 рубля. И это только в одном конкретном доме…

Журналисты обратились в УКС Запад за комментарием по поводу изменений, происходящих на стройке. Однако ответ мы пока не получили. Как только он придет, мы дополним заметку. Зато у нас есть информация о том, что ситуацией в Соколе уже заинтересовались сотрудники МВД. Сейчас они проводят проверку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».