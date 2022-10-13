В Москве паника: чиновники пытаются перехитрить Путина 13.10.2022, 11:21

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Значительная часть кремлевской элиты проводит «тонкую пиар-кампанию».

Российский оппозиционер, политический комментатор, политолог, публицист и писатель Станислав Белковский заявил, что в Москве наблюдается определенная элитная паника по поводу всего происходящего.

«Значительная часть элиты понимает, что происходит на самом деле. Им хотелось бы выскочить, потому что соскочить уже невозможно, поэтому элиты сейчас ведут очень тонкую пиар-кампанию через всякие сайты и Telegram-каналы, близкие к Кремлю», – рассказал эксперт в интервью Дмитрию Гордону, которое можно посмотреть на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Затем Белковский объяснил, что кремлевские чиновники пытаются донести до президента РФ информацию о том, как его «разводят» американцы, якобы провоцируя на ядерный удар.

«Дескать, Путин поймет, что американцы его разводят, и он откажется от ядерного удара», – объяснил политолог логику российской элиты, ведь известно, что кремлевский диктатор очень не любит, когда им манипулируют.

Также оппозиционер сообщил, что в Telegram-канале, который курируется непосредственно ключевым чиновником администрации президента РФ Громовым, появилась якобы разведывательная информация, якобы США уже согласовали план об атаке на Россию в течение 88 часов.

«Как эта информация попала в кремлевский Telegram-канал и почему американцы совершенно не обеспокоены утечкой, неважно. Мне кажется, что это придумали сами кремлевские чиновники, чтобы напугать Путина и показать ему, что НАТО готов к нанесению уничтожающего удара по России, поэтому надо немножечко одуматься и остыть», – отметил Белковский.

Но, по мнению эксперта, одуматься и остыть в полной мере Владимир Владимирович не может, так как он находится в рамках своей суицидальной программы, которую, к слову, Белковский описал в марте 2016 года в своей статье «Путин и довольно нервно».

«Он выбросился с крыши собственного дома, но оказалось, что зависнуть где-то на уровне 7-го этажа и полететь методом левитации обратно вверх он не в состоянии. Это противоречит всем законам физики, химии и психологии», – саркастично подытожил политолог.

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