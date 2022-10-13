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«Все дороги перерезаны, подкрепления нет»

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  • 13.10.2022, 11:32
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«Все дороги перерезаны, подкрепления нет»
фото: reuters

Российские оккупанты жалуются на новое окружение.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый перехват разговора оккупанта со своей женой, где он жалуется на отсутствие подкрепления и полуокружение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

В самом перехвате оккупант рассказывает своей жене, что у них все плохо с личным составом и им приказали держать оборону до подхода подкрепления, но самого этого подкрепления не существует.

«Сегодня будет бой, они уже подошли за километр от нас. Уже ночью здесь, стрелковые бои, отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны», - жалуется россиянин своей жене.

Также он рассказал, что у них настолько большие потери, что его батальона де-факто уже не существует.

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