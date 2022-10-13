Во всех приходах Минской области молятся за скорейшее возвращение Красного костела верующим 3 13.10.2022, 11:31

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В 18:30 в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии состоится месса, которую возглавит епископ Юрий Кособуцкий.

12 октября завершился срок ультиматума, выставленного римско-католическому приходу cвятых Симеона и Елены в Минске, по окончательному выселению из костела и приходского дома.

Как сообщает «Хрысціянская візія», 12 октября приход посетили архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец.

«Митрополит на пенсии плакал от безысходности ситуации», – рассказали свидетели этого события.

Также в плебании (приходском доме рядом с костелом) прошла прощальная месса. Людей пришло больше, чем обычно – не все вместились в помещение. При этом возле здания дежурили представители МВД в штатском. После мессы верующих попросили не собираться возле костела на молитву. Информации о задержаниях нет.

13 октября во всех приходах Минской области будут молиться за скорейшее возвращение храма верующим. А в 18:30 в минском архикафедральном костеле Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии, по этому поводу состоится месса, проведение которой возглавит епископ Юрий Кособуцкий, пишет Catholic.by.

Напомним, 26 сентября в Красном костеле случился пожар, после чего власти закрыли храм и не пускали туда даже священников. По официальной версии Министерства по чрезвычайным ситуациям, ночью в МЧС поступило сообщение о том, что в костеле святых Симеона и Елены сработала пожарная сигнализация «выяснилось, что произошло загорание электропроводки в здании. В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 кв. м. Никто не пострадал», – заявили в ведомстве.

Вскоре комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района Минска постановила «временно запретить эксплуатацию здания». В костел до сих пор нет доступа. Представители прихода просят допустить представителей прихода к обследованию поврежденных конструкций, описи имущества и созданию совместной комиссии для определения причиненного пожаром ущерба.

Также прихожане обратились в Следственный комитет, чтобы он предоставил информацию по результатам проведенных следственных действий относительно инцидента 26 сентября, в результате которого и был закрыт костел. Кроме того, направлено открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отмечается, что инцидент 26 сентября был «результатом неправомочных действий невыявленных лиц».

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