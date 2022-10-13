Под Барановичами сгорел угнанный автобус МАЗ 5 13.10.2022, 11:38

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Водитель остановился только тогда, как пламенем был объят почти весь салон.

Утром 13 октября под Барановичами горел автобус МАЗ. Его водитель остановился только тогда, как пламенем был объят почти весь салон. Оказалось, автобус был угнан, сообщает издание «Наш край».

Инцидент произошел около 10 утра в районе агрогородка Жемчужного под Барановичами.

— Перед нами двигался автобус, и у него загорелось колесо. И я, и другие водители начали сигналить, надеялись, что автобус остановится. Но водитель остановился, когда пламенем был объят уже почти весь автобус, — рассказал изданию очевидец.

На место выехали сотрудники МЧС, ГАИ и скорой помощи. Автобус был потушен. Водители организовали объезд проблемного участка прямо по полю. В ГАИ сообщили, что автобус находится в угоне.

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