Мобилизованные в 3-ю гвардейскую бригаду спецназа РФ устроили бунт 3 13.10.2022, 11:40

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Рапорт на увольнение написал каждый второй.

Российские военные не хотят возвращаться воевать в Украину. Об этом 13 октября заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Он отметил, что среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения каждый второй после участия в войне против Украины написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

«Правда, готовы идти в бой «первоклассники». Около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они находятся в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, имеющими очень отрицательный опыт применения», – написал Гайдай, отметил, что их бросают в бой против Сил обороны Украины.

Глава Луганской ОВА также заявил, что украинская авиация в течение 12 октября нанесла 32 удара по врагу. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили четыре вертолета врага и 26 БпЛА.

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