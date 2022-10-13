Командование ВСУ назвало численность российского военного контингента в Беларуси 8 13.10.2022, 11:48

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Режим Лукашенко готовится к увеличению их количества.

Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в эфире телемарафона.

«Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК «Искандер», 12 ЗРК С-400», - рассказал он.

Также Наев отметил, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

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