На трассе Бердянск – Мариуполь взорвалось авто с оккупантами

На трассе Бердянск – Мариуполь взорвалось авто с оккупантами1
- 13.10.2022, 11:55
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От машины остались лишь обгоревшие части кузова.
На временно оккупированной территории Украины взорвался автомобиль с российскими захватчиками. По предварительным данным, в результате «бавовны» есть погибший.
Взрыв произошел на трассе Бердянск – Мариуполь. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Запорожье».
По предварительной информации, в транспортном средстве находились двое оккупантов. Один из них погиб на месте в результате взрыва.
Также сообщается, что другого российского военного преступника увезли в больницу.
«На трассе Бердянск – Мариуполь случайно взорвалось авто орков. Половина одного в больнице, другой на концерте Кобзона», – говорится в сообщении.
Что именно послужило причиной взрыва пока неизвестно, но от автомобиля остались лишь обгоревшие части кузова.