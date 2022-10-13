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На трассе Бердянск – Мариуполь взорвалось авто с оккупантами

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  • 13.10.2022, 11:55
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На трассе Бердянск – Мариуполь взорвалось авто с оккупантами

От машины остались лишь обгоревшие части кузова.

На временно оккупированной территории Украины взорвался автомобиль с российскими захватчиками. По предварительным данным, в результате «бавовны» есть погибший.

Взрыв произошел на трассе Бердянск – Мариуполь. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Запорожье».

По предварительной информации, в транспортном средстве находились двое оккупантов. Один из них погиб на месте в результате взрыва.

Также сообщается, что другого российского военного преступника увезли в больницу.

«На трассе Бердянск – Мариуполь случайно взорвалось авто орков. Половина одного в больнице, другой на концерте Кобзона», – говорится в сообщении.

Что именно послужило причиной взрыва пока неизвестно, но от автомобиля остались лишь обгоревшие части кузова.

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