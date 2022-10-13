Под Киевом пчелы сами «разминировали» улей, в котором оккупанты оставили гранаты

Под Киевом пчелы сами «разминировали» улей, в котором оккупанты оставили гранаты8
- 13.10.2022, 12:02
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Насекомые сорвали коварный замысел военных РФ.
В Буче Киевской области пчелы сами «разминировали» свой улей, который заминировали российские военные во время побега из города.
Об этом сообщили в Telegram Bucha Live.
«Россияне хотели унести чью-то жизнь, а украинские пчелы ее спасли! Саперы Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 в лесу возле поселка Бабинцы обезвредили ловушку, которую «мужественные воины аналоговнетной армии» оставили перед тем, как бежать со стыдом из области», - говорится в сообщении.
Саперы рассказали, что оккупанты смотали две гранаты, прикрепили их к улью, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранаты.
Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улею никто не подходил. За это время пчелы залили зажигатели медом и булавки не выскочили.