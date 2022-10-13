Ученые назвали мифом внезапные озарения в науке 15 13.10.2022, 12:02

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Даже знаменитое восклицание «эврика» — это неправда.

Прорывы в науки в подавляющем большинстве случаев связаны с плановой работой и опорой на труды предшественников, а не с озарениями. Об этом пишут ученые в книге «Креативность ученых и инженеров», опубликованных научным издательством IOP.

«Хотя «момент Эврики» представляет собой замечательную историю [как художественный элемент] — гениальный изобретатель неожиданно создает новое великолепное устройство, гениальный ученый бежит к своему столу, чтобы записать великое уравнение, но прозаическая истина состоит в том, что творчество — это очень тяжелая работа, часто в течение длительного времени и основанная на труде других» , — объясняет Деннис Шервуд, исследователь природы инноваций.

Авторы описывают так называемый закон Кестлера, согласно которому новые концепции появляются на основе уже существующих, но не связанных элементов. Примерном работы этого закона можно считать научную карьеру Альберта Эйнштейна. В массовой культуре специальная теория относительности часто подается как творение одинокого гения, но если открыть сам оригинал работы, видно, что она во многом состоит из ссылок на предшественников, в том числе Джеймса Максвелла и Хенрика Лоренца. В книге приводится множество историй современных ученых о трудном пути к открытию: от того, как наблюдения за коровами в Канзасе помогли уменьшить шум в вентилях до того, как ученым удалось неподвижно подвесить зеркала интерферометра для первого наблюдения гравитационных волн.

В данный момент книга доступна только на английском языке в США. Авторы надеются, что она поможет ученым повысить свою продуктивность и креативность.

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