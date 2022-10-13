Эксперт по безопасности: В военном отношении Беларусь больше не независимое государство 8 13.10.2022, 12:26

2,638

Войска страны интегрированы и подчиняются командованию РФ.

Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что в военном отношении Беларусь больше не является независимым государством. Об этом он заявил в интервью err.ee.

«Белорусская система ПВО интегрирована с российской системой ПВО. И есть определенные структуры, которые являются общими для двух стран. А это означает, что Беларусь в настоящее время не может самостоятельно управлять своими Силами обороны», - отметил эксперт.

Говоря о состоянии белорусских вооруженных сил, Сакс отметил, что с некоторыми вещами в Беларуси дела обстоят лучше, чем в России, предположив, что в этой стране со складов вооружения может быть украдено меньше.

Райнер Сакс сказал, что белорусские вооруженные силы не представляют собой особо боеспособные силы.

«Есть аналитики, которые утверждают, что это одна из причин, почему Россия не заставила их участвовать в этой кампании, когда они вторглись в Киев в марте. Это произошло исключительно потому, что боеспособность белорусских вооруженных сил крайне низкая, качество подготовки очень плохое. Они не смогли бы участвовать в этой кампании вместе с русскими частями. К тому же могла бы возникнуть ситуация, когда эти силы оказались бы исчерпаны. Тогда у Лукашенко больше не было бы поддержки режима, и России пришлось бы самой взять на себя задачу защиты белорусской территории, а это, конечно, не то, что их сейчас устраивает», - сказал Сакс.

Сакс при этом подчеркнул, что в Беларуси есть некоторые войска, которые, вероятно, достаточно хорошо обучены и боеспособны. «Так что белорусскую армию не стоит считать совсем уж незначительной», - сказал он.

По оценке эксперта, у Беларуси, вероятно, не было бы особых надежд, если бы она вступила в войну.

«Лукашенко это знает, он не хочет воевать, хотя и отдал свою территорию российским войскам для ведения войны против Украины. Этого он тоже не может предотвратить», - отметил Райнер Сакс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».