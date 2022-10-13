«Была бы водка»: мобилизованные россияне показали кадры из лагерей на границе с Украиной 10 13.10.2022, 12:33

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Стрелять из них толком никто не умеет.

Русская служба «Радио Свобода» рассказывает о военном полигоне рядом с украинской границей, где готовят мобилизованных для войны в Украине, а также о нескольких лагерях для новобранцев в Белгородской области. Местоположение этих объектов своими фотографиями и видео в соцсетях раскрыли сами солдаты. Они массово жалуются на холод, грязь и скуку, а также запрет употребления алкоголя.

Полигон в Солотях: «Тут стрелять никто не умеет»

Шестого октября, через две недели после начала мобилизации в России, телеграм-канал Sota опубликовал аудиозапись разговора с мобилизованным российским солдатом. Он рассказал, что находится в поселке Солоти Белгородской области и, по его словам, более 100 таких же резервистов, как он сам, отказываются ехать в Украину «отбивать Лиман».

Человек на записи также рассказывает, что ни он, ни другие мобилизованные не подписали контрактов с министерством обороны. «Мы подписали четыре документа: два на пособие и довольствие и два рапорта на свою должность. Никаких контрактов у нас вообще не было. Нам предлагали контракты, но мы, кроме нескольких человек, отказались», – подчеркнул он.

По словам собеседника Sota, желание воевать пропало у него и его товарищей после того, как из предыдущей группы в 100 мобилизованных, отправленных на фронт, в лагерь вернулся один человек – он был ранен, и его сразу отправили в госпиталь.

Собеседник Sota рассказал, что в Солоти он приехал из города Клинцы Брянской области – это одно из мест дислокации 488-го мотострелкового полка. Именно в Клинцах, наряду с другими войсковыми частями, Россия скапливала войска перед февральским вторжением в Украину. Жалобщик на записи Sota говорит, что он сам родом из этого региона – как и почти все 100 «отказников». «Мы хотим вернуться в Клинцы, пройти нормальную подготовку. Мы один раз на полигон сходили, тут стрелять никто не умеет», – рассказывает он.

В субботу, 8 октября, Sota опубликовала еще одну запись: на ней командиры уговорами и угрозами пытаются заставить мобилизованных выдвигаться в сторону Украины. Один из командиров представляется начальником штаба 488-го мотострелкового полка и говорит, что резервисты должны выполнить его устный приказ, несмотря на отсутствие контрактов, на основании «приказа о мобилизации, подписанного Владимиром Путиным». В ответ мобилизованные жалуются, что в войсковой части в Солотях нет людей, которые могли бы обеспечить им обещанную еще в Брянской области боевую подготовку.

Место, где более 100 мобилизованных отказались ехать в Украину, известно тем, кто следил за подготовкой российского вторжения и за ходом войны. Солоти – небольшое село в нескольких километрах на северо-запад от города Валуйки, где живет около 700 человек. Оно находится в 20 с небольшим километрах от украинской границы, и там расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа.

Наращивание российских войск в этом месте было заметно на спутниковых снимках Maxar еще в декабре 2021 года, а 10 апреля 2022 года расследовательский проект «Схемы» украинской службы «Радио Свобода» рассказывал о том, как в этом месте концентрируется техника для нового наступления на Донбасс.

После объявления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации количество техники на полигоне в Солотях снова выросло – об этом можно судить по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, доступ к которым получили журналисты Радио Свобода. На видео ниже – сравнение фотографий за 8 сентября (до мобилизации) и 8 октября (после ее объявления российским президентом).

«Радио Свобода» обнаружило в социальных сетях несколько фотографий мобилизованных, сделанных в военном городке в Солотях. Несмотря на запрет использования смартфонов в армии, и российские военные, и солдаты армий самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» часто раскрывают местоположение своих позиций и другую информацию, публикуя фотографии в открытом доступе. Не стал исключением и полигон в Солотях. Снимки с него размещают многие российские добровольцы и контрактники, воюющие в Украине, например механик-водитель танка Роман Дорохов. Третьего октября он сфотографировался прямо у въезда на территорию войсковой части в Солотях.

Еще в сентябре 42-летний Дорохов, если верить другим фотографиям в его профиле, воевал в составе российской группировки в Изюме. В понедельник, 10 октября, он опубликовал во «ВКонтакте» объявление о наборе водителей в «Группу Вагнера», хотя о принадлежности его самого к «вагнеровцам» в соцсетях ничто не говорит.

«Радио Свобода» также задало Дорохову вопрос о бунте мобилизованных из Брянской области. Он написал, что ничего подобного на полигоне в Солотях не было, и назвал «бредом» слухи о том, что из отправленной в Украину группы численностью 200 солдат якобы выжил лишь один.

Другие фотографии, которые могут быть геолоцированы как сделанные на плацу военного городка в Солотях, опубликовал во «ВКонтакте» житель Санкт-Петербурга 36-летний Артур Харак.

На его снимках из расположения 752-го мотострелкового полка можно увидеть и старое советское вооружение, которое уже попадалось на фотографиях мобилизованных в Таманской дивизии. Это автомат Калашникова образца 1974 года со штык-ножом и тканевый подсумок для магазинов к нему. Впрочем, Харак не унывает и с удовольствием проводит время с такими же призывниками, как он, на пикнике с алкогольными напитками в соседнем лесу.

Из фотографий Артура Харака следует, что он прибыл в Солоти в составе большой группы незадолго до 21 сентября. Фото повестки он не публиковал, поэтому в его случае речь может идти о добровольном участии в «специальной военной операции» либо о призыве во время «тихой мобилизации», которая началась в России еще до указа Путина.

Активно публикует фотографии с полигона в Солотях и 34-летний Алексей Есипов из Мичуринска Тамбовской области. Из его фотографий следует, что он, в отличие от «жалобщиков» из Брянской области, подписал с министерством обороны контракт на три месяца. На фотографиях Есипова можно увидеть дислоцированную на полигоне военную технику и других «мобиков» – таких, как на одном из снимков ниже.

Первого октября Алексей Есипов также провел во «ВКонтакте» 18-минутную прямую видеотрансляцию (сохраненная копия видео). Во время нее он сидел за рулем своего бензовоза на базе грузовика «Урал» и ожидал выезда в сторону Украины. Если сравнить кадры этой трансляции и видеосюжет о полигоне в Солотях, показанный в 2017 году телеканалом «Мир Белогорья», можно убедиться, что Есипов во время трансляции находился именно там.

В числе прочего Есипов в стриме пожаловался, что в войсковой части не достать водки, а военная автоинспекция строго следит за водителями.

Вот фрагменты расшифровки рассказа Есипова:

«Сидим ждем чуда, чуда нету **** [ни фига]. Вот колонной построились, сейчас должны поехать. Сижу жду, когда нас чем-нибудь ***** [задолбают]. Сегодня что-то [украинцы] всю ночь после референдума нам спать не давали, всю ночь по нам ****** [били]. Если бы не наше ПВО нормальное, им тут вообще… сейчас поедем им **** давать. Сейчас поедем, ответочку ***** [вдарим], и обратно в часть. Какие делишки? Нормально. С утра подняли, и вот как дурак сижу до 9 часов, ждем. Скукотища тут. Самое ***** [плохое] – ждать. Сейчас меня ******* [накажут] за то, что я на заправщике курю. Я в детстве не ныкался так с сигаретой, как здесь. Уже два часа сижу. Быстрее уедем, быстрее вернемся, потому что ночью по этим полям скакать… ну его *** [на фиг], лучше с утра по-резкому туда-обратно мотануться и в часть вернуться».

«Мне тоже надо флаг намутить, «Тамбов», вон пацаны повесили «Дагестан». А то у нас в части Воронеж, Липецк, Курск, Казань, а тамбовских вообще мало. Надо как-нибудь отличиться тут, флаг повесить. С интернетом здесь вообще беда. Вот более-менее тут еще пока, сколько до границы, километров 20 осталось? Чего стою, не еду? Жду, когда старшой придет, уже два часа стою. Здесь не я один стою, вон, целая колонна, стоим ждем. Поеду потом где-нибудь в Лимане флаг тамбовский поставлю. Вот жду, когда нас отправят. Может, передумали? Тут все меняется по миллиону раз в день».

«Оль, если бы она [водка] была тут, было бы вообще шикарно. Так пока ничего тут нету, ни водяры, ничего. Тут, ***, достанешь водяры из-под сиденья, тут вон военная автоинспекция рядом. Как раз вернусь на гражданку уже без прав. Почтой России? Не, не доверяю я Почте России, она ее выжрет по дороге, так что мне ничего не останется».

В конце трансляции в комментарии к Есипову пришел пользователь из Украины. С ним у водителя заправщика состоялся такой диалог:

«Не надо мне тут «200». «Грузом 200» поедут все, к кому мы сейчас едем. Мы все вернемся. Черный пакет? Ну ты себе его приготовь, я подъеду скоро, тебе он по-любому пригодится ***, всех вас **** [на фиг] по пакетам расфасуем».

Радио Свобода обнаружило в социальных сетях и другие фотографии техники на полигоне в Солотях, опубликованные мобилизованными, а также снимки из столовой военного городка, селфи 19-летнего призывника и фото, опубликованные профессиональными военными из Омска, как они сами пишут в комментариях, из разведывательно-штурмовой роты. Судя по их фотографиям, они участвуют в войне с Украиной как минимум с августа.

Лагеря мобилизованных на границе: где?

Восьмого октября российская актриса и телеведущая Яна Поплавская опубликовала в своем телеграм-канале жалобу матери мобилизованного Михаила Новикова, которого также направили в лагерь подготовки в Белгородскую область. Мать жаловалась на отсутствие обучения солдат, регулярного горячего питания и даже питьевой воды.

В оригинальной версии этого поста, которая сохранена «Радио Свобода», говорилось, что Новиков был мобилизован 23 сентября, отправлен в войсковую часть в подмосковном поселке Алабино, а оттуда 27 сентября – в село Никитино Белгородской области, а затем еще в одну войсковую часть. Позже упоминание села Никитино было удалено из поста.

Девятого октября мать военнослужащего написала в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», что после огласки руководство войсковой части, где находится ее сын, начало решать проблемы солдат.

«Радио Свобода» попыталось найти лагерь мобилизованных в «селе Никитино», но такого населенного пункта в Белгородской области нет. Мы стали искать фотографии пользователей «ВКонтакте», сделанные рядом с другими поселками с похожим названием, и нашли несколько снимков, опубликованных мобилизованными из ранее неизвестных нам мест их расположения.

В числе прочего журналисты обнаружили фотографию из полевого лагеря, сделанную 40-летним жителем города Рузаевка Пензенской области Валерием Голубевым. Это место к югу от села Всесвятка Белгородской области и в 8 километрах от хутора Никитин (координаты). До границы с Украиной отсюда – чуть больше 80 км.

Практически все свои фотографии Голубев выкладывал с включенной на телефоне геолокацией. Это позволяет проследить весь путь мобилизованного: из Рузаевки он отправился в расположение 15-й мотострелковой бригады в Рощинском (Самарская область), затем из аэропорта Курумоч вылетел в Белгород, откуда и попал в палаточный лагерь под Всесвяткой. 22 сентября жительница Рузаевки Екатерина Шугаева написала в комментарии под фотографией Голубева, что «связь с ним пропала» и «он, наверное, поехал [в Украину]».

Мать Михаила Новикова, которая жаловалась через Яну Поплавскую на плохие условия содержания мобилизованных в Белгородской области, написала в ответ на вопрос Радио Свобода, что ее сын находился не рядом с хутором Никитин и не около села Всесвятка, а в другом месте. Но в каком именно, она говорить отказалась.

Еще один пункт вероятного расположения российских мобилизованных в Белгородской области, как выяснило Радио Свобода, может находиться в районе села Никитовка. Это всего в 12 километрах от села Ливенка (бывший город-крепость Новый Палатов). Там на прошлой неделе произошла нашумевшая история с призывниками, снимавшими видео рядом с поездом и также жаловавшимися на плохие условия содержания и отсутствие подготовки.

Как выяснило тогда Радио Свобода, одним из самых активных жалобщиков был мобилизованный, который за неделю до этого уже записывал аналогичное видео из расположения Таманской дивизии в подмосковном Калининце. Видео из Ливенки активно распространяли телеграм-каналы, связанные с «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, а на форме некоторых солдат были замечены патчи, которые ассоциируются с неформальной культурой наемников.

«Вагнеровский» патч есть и на фотографии новобранца, которую опубликовал из Никитовки москвич Араик Акопян. «Съездил к сыну, увидел бесстрашных ребят», – написал он в посте во «ВКонтакте».

«Радио Свобода» не удалось обнаружить других фотографий российских солдат в Никитовке, зато мы обратили внимание на фото военного грузовика, сделанное на дороге между Никитовкой и городом Алексеевка на севере Белгородской области. Поиск по сделанным неподалеку снимкам на карте фотографий «ВКонтакте» показал сразу несколько фотографий из Алексеевки, сделанных как до, так и после объявления «частичной» мобилизации добровольцами отряда «Барс-13» и спецназа «Ахмат», а также новыми резервистами.

Судя по этим фото, рядом с железнодорожной станцией Алексеевка, возле подъездных путей местного сахарного комбината (координаты) развернут небольшой перевалочный пункт личного состава и техники. Ранее российские СМИ писали, что именно добровольцы из отряда «Барс-13» пытались остановить украинское контрнаступление в Изюме. Однако позже журналистам BBC удалось доказать, что в обороне города участвовал (и понес потери) спецназ ГРУ.

Это лишь малая часть найденных «Радио Свобода» фотографий российских военных в Белгородской области и локаций, в которых они расположены. Многочисленные свидетельства говорят о том, что призванные в рамках мобилизации новобранцы уже участвуют в боевых действиях в Украине. В понедельник украинские телеграм-каналы опубликовали видео с несколькими мобилизованными, попавшими в плен. От момента получения повестки до пленения, как утверждает сам российский пленный, прошло 12 дней.

Есть уже и мобилизованные, которые погибли в Украине (хотя таких случаев пока меньше, чем смертей резервистов в лагерях на территории России, – их насчитывается более 10).

Во вторник стало известно, что во время боевых действий на украинской территории погиб Евгений Бизяев, мобилизованный из города Краснотурьинск Свердловской области. Бизяева мобилизовали 28 сентября, а уже через несколько дней отправили воевать в Украину. У него осталась трехлетняя дочь. Матери солдата, которая прочитала о смерти сына в социальных сетях, пришлось самой обращаться в местный военкомат за подтверждением его гибели. Тело погибшего в Краснотурьинск пока не доставили, журналистам в военкомате сообщают противоречивую информацию: по одной из версий, Бизяев всего лишь ранен.

Всего с начала «частичной» мобилизации в России погибли 17 призванных в рамках нее на службу резервистов. Причина смерти части из них неизвестна, как минимум три человека покончили с собой. По официальным данным, в рамках мобилизации в армию должны были быть призваны 300 тысяч человек – если верить словам министра обороны Сергея Шойгу. Однако, по неподтвержденной информации, в засекреченном пункте президентского указа о мобилизации речь шла о миллионе человек. Эксперты не раз отмечали, что даже к трети миллиона новобранцев в первую очередь оказалась плохо готова материально-техническая база российских вооруженных сил: солдат негде селить, нечем кормить и некому тренировать.

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