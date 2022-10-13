«На учет в военкомате поставили даже моего сына, хотя он гражданин Украины»4
- 13.10.2022, 12:41
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Как в Беларуси реагируют на сокращение отсрочек для студентов.
«Палатка» проголосовала за корректировку закона о воинской службе. Теперь справка об учебе в иностранном вузе не является поводом для отсрочки.
Исключением являются только студенты, которых направило на учебу за границу государство.
Как белорусы реагируют на это решение властей? Telegram-канал «Хартия-97%» спросил у своих читателей.
«В Бресте 30% школьников поступают в зарубежные университеты, они уже вряд ли вернуться. Кстати, Брестский военкомат ставил на учет даже моего 14-летнего сына, хотя у него ВНЖ Беларуси, а гражданство Украины. Беспредел».
«Полный бред, это только усилит отток молодых людей из страны».
«Не собираемся возвращаться. У меня двое сыновей».
«Будут получать ВНЖ и гражданства стран, где проживают. Назад уже не вернуться», — считают читатели нашего Telegram-канала.