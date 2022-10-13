Российское Минобороны устроило «драку» с Пригожиным из-за заключенных 2 13.10.2022, 12:48

5,114

Евгений Пригожин

В армии РФ создают новое подразделение.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин летом устроил турне по российским тюрьмам, где зазывал в ряды наемников заключенных, а в сентябре этим занялось уже минобороны РФ. Причем на войну против Украины вербуют всех – даже отмороженных убийц. Оккупационная армия и до этого показала свою суть, теперь же все маски окончательно сброшены, пишет obozrevatel.com.

В погонах – по зонам

То, что министерство обороны РФ «занялось» зеками, можно было бы списать на информационную войну, но это не так: именно российские источники озвучили факты.

Сначала о вербовке заключенных людьми из МО сообщил проект Gulagu.net. 4 октября в Telegram-канале проекта появилось сообщение о визите в исправительную колонию №11 (Нижний Новгород). Это так называемая «красная» зона, в которой отбывают наказание осужденные сотрудники правоохранительных органов, силовики.

В ИК-11 приезжали представители министерства обороны вместе с военным прокурором и сотрудником ФСБ. Заключенных согнали в клуб и убеждали подписать контракт с вооруженными силами РФ «для участия в СВО в Украине». Убеждали – мягко сказано: по факту – принуждали.

«Нам сказали: кто не подпишет контракт – заберут «вагнеровцы» и там нас будет ждать билет в один конец!», – рассказал один из сидельцев.

Также начальник колонии полковник Доценко пригрозил осужденным преступникам, что если не соберется 300 желающих на контракт, то будут отправлять принудительно. Отказавшимся же пообещал «веселую жизнь»: весь оставшийся срок просидят в штрафном изоляторе, в помещении камерного типа – это по сути тюрьма внутри колонии, а также в отряде специальных условий отбывания наказания – под «прессом».

В российских СМИ также появилась информация о вербовке заключенных и в других «красных» зонах: например, в ИК-3 «Скопин» (Рязанская область) и ИК-4 «Александрийская» (Ставропольский край). Всего таких «красных» учреждений на территории РФ – двадцать одно.

«27 сентября в ИК-4 приезжали какие-то люди из минобороны. Брат рассказал, что до этой встречи администрация колонии собирала списки предварительно заинтересованных. На встречу с людьми, очень похожими на генералов, позвали только людей из этого предварительного списка. «Генералы» представляться не стали», – рассказала родственница осужденного.

По ее словам, после этой встречи брат (осужден в 2021 году по 228-й статье УК РФ на 11 лет – за распространение наркотиков и психотропов) загорелся идеей ехать «защищать Родину». У преступника уже был боевой опыт: он дважды подписывал контракт с Минобороны, а в 2014 году воевал на стороне оккупационной армии против украинцев на Донбассе. Но в этот раз семье удалось его отговорить.

На следующий день после визита представителей МО в ставропольскую колонию приехали вербовщики из ЧВК «Вагнер». Но торговцу наркотиками их предложение не понравилось.

«Им прямо говорили, что можно резать украинцев на куски. Брат сказал, что ему это не подходит, что это не защита Родины. А бумаги, которые им предлагали подписывать, какие-то филькины грамоты», – поделилась сестра заключенного. Однако 140 сидельцам ставропольской колонии это предложение показалось заманчивым и уже в первые дни октября «вагнеровцы» забрали их к себе.

Узнав о добыче «Вагнера» в колонию снова приехали представители МО. И своих первых завербованных вывезли из ИК-4 в ночь на 11 октября. Еще из одной колонии российские военные готовятся со дня на день забрать еще 60 осужденных преступников – они уже подали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

Родственники заключенных шокированы происходящим и называют это полным беспределом. И, конечно же, волнуются о судьбе своих сыновей и мужей. «Сын меня предупредил, что, если я буду звонить в колонию и пытаться узнавать, где он, мне будут отвечать, что его этапируют в другую ИК. Но если его заберут, я все равно буду пытаться добиться от них ответа», – рассказал «Важным историям» отец одного из заключенных.

Новый «Шторм»

И «вагнеровцы», и представители минобороны РФ фактически заманивают заключенных одинаковыми предложениями: помилование спустя полгода службы и ежемесячная зарплата. Правда, в МО убеждают, что если заключенные подпишут контракт именно с армией, то шансов выжить больше – мол, будут «работать» не в первом эшелоне.

В это, конечно, верится с трудом: большие потери российской армии вынуждают отправлять на фронт все больше солдат, а осужденные преступники – первые кандидаты на «пушечное мясо».

Интересно, что для заключенных в армии России создают новое подразделение «Шторм» на базе Южного военного округа (ЮВО). Об этом отряде говорят всем зекам во время вербовочных встреч.

Как собираются контролировать их – тоже вопрос. Разве что при помощи «заградотрядов».

«Пока в России подбирают по колониям зеков и устраивают облавы на всех, кто не спрятался, ВСУ подходят к вопросу повышения качества своего личного состава системно. Результат, конечно, будет не прямо завтра, но тенденция налицо», - пишет российский аналитик Анатолий Несмиян о подготовке еще десяти тысяч украинских военных в Англии.

Билет в один конец

Тем временем уже известно о большом количестве искалеченных и погибших на войне российских зеков. Многие из них «провоевали» всего несколько дней.

Правда, часть из заключенных согласились отправиться на войну, чтобы сдаться в плен. Об этом украинским военным рассказал один из новоиспеченных «вагнеровцев», которому это удалось.

По его словам, попасть в ЧВК «Вагнер» – это действительно означает получить билет в один конец. Из заключенных там сформировали штурмовой отряд, основной задачей которого біло выносить тела и раненых – под шквальным огнем.

За малейшую провинность зеков «обнуляют». «Что-то не выполняешь, что-то не то делаешь, – обнуляют. Расстреливают. Это у них называется обнуление», – объяснил попавший в плен россиянин Евгений Нужин.

А на встрече с раненными зеками Евгений Пригожин прямо сказал: «Из ЧВК «Вагнер» можно уехать только по старости на пенсию либо в цинковом гробу». И думать, что рискнувших подписать контракт с МО РФ заключенных ожидает другая судьба – большое заблуждение.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ на территории нашей страны ликвидировано уже 63 800 оккупантов. За последние сутки – 420.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».