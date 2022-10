Игры Wargaming в Беларуси выпускаются под новыми названиями 3 13.10.2022, 12:57

Ребрендинг был проведен студией из Санкт-Петербурга.

Игры Wargaming World Of Tanks, World of Warships и World Of Tanks Blitz в Беларуси и России с 12 октября выпускаются под новыми названиями: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, пишет devby.

Ребрендинг был проведен студией Lesta Games из Санкт-Петербурга из-за ухода компании с рынка РБ и РФ. Упомянутая студия получила права на операционную деятельность и поддержку игр в Беларуси и России.

Ранее Wargaming предупреждала игроков о необходимости выбрать регион — RU или EU. Первым регионом оперирует Lesta Games, он рекомендован игрокам из Беларуси и России. EU-регион оперируется Wargaming и рекомендуется в остальных странах.

