WP: В российской элите начали говорить о возможной революции 6 13.10.2022, 12:59

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Назревает время смены политической системы.

В России представители элиты начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина, приводит перевод статьи The Washington Post «Новое время».

При этом издание уточняет, что никто не может сказать, как и когда это может произойти.

«Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю», — рассказал собеседник издания.

Высокопоставленные источники во власти и представители бизнес-элиты опустошены и подавлены. Они ожидают ухудшение политического и экономического климата.

Экономисты и владельцы бизнеса отмечают, что санкции начинают сильнее бить по российской экономике: уже начались сокращения бюджета, еще одним ударом станет потолок цен на российскую нефть. На этом фоне каждая плохая новость с передовой войны против Украины становится новым ударом по российской экономике, сказал собеседник газеты.

«Весь бизнес страдает от того, что происходит. Все заморозили свои инвестиционные планы», — заявил он.

По словам двух других источников, прежнее мнение о том, что Россия может перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, быстро развеялось. Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами в Россию, а китайцы тоже начали останавливать некоторые поставки.

«Все совершенно расстроены. Настроение очень плохое», — сказал третий высокопоставленный российский бизнесмен.

Эффект от путинской эскалации в Украине (массированные ракетные удары), которая способна подавить недовольство отступлением российских военных, едва ли будет долгосрочным, полагают чиновники и бизнесмены.

«На поле боя есть и другие проблемы… Я не думаю, что это снимет давление», — сказал московский бизнесмен, имея в виду ракетные удары по Украине.

Один из собеседников газеты во власти полагает, что России может не хватить ракет для долгой военной кампании. Они производятся, но речь идет о единицах новых ракет. А старые резервы на исходе, говорит чиновник.

«Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно», — сказал источник газеты.

Российский чиновник говорит, что оптимизм лета, когда, многие в элите страны верили, что «мы все перевернем и найдем выход», полностью испарился: «Люди видят, что будущего нет».

Принудительная мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина и когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов, ситуация может ухудшиться, считает московский бизнесмен.

«Через несколько месяцев в России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе», — сказал он.

При этом мало кто в Москве считает, что Путин прибегнет к нанесению тактического ядерного удара. Ведь в этом случае «у него не останется карт», да и Китай может заблокировать это, полагает он: «Этот ящик Пандоры [китайцы] не хотят открывать».

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