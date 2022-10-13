Эксперт о «запрете» на рост цен в Беларуси: Лазейки найдутся 13.10.2022, 13:02

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Стоимость товаров все равно будет повышаться, но по-другому.

Запрет на повышение цен, принятый на днях в Беларуси, коснулся всех субъектов хозяйствования, которые занимаются торговлей товарами и услугами на территории страны.

Кроме того, мораторий коснулся всех товаров: как белорусских, так и привезенных из-за рубежа.

Что имеем спустя неделю после резонансного ценового запрета? КГК проводит проверки торговых объектов, есть с десяток уголовных дел. Но что будет дальше? Ждать ли скорой отмены моратория, как предприниматели сейчас выкручиваются в ситуации, когда ценам запретили меняться в сторону увеличения?

Портал Tochka.by поговорил с председателем Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергеем Балыкиным.

Кто виноват в росте цен?

Уже успели прозвучать обвинения в адрес предпринимателей с малым бизнесом в необоснованном росте цен и, как следствие, жесткой реакции властей на изменения стоимости товаров. Но статистика показывает, что предприниматели и малый бизнес – не та категория субъектов хозяйствования, которые как-то влияют на цены, отмечает эксперт.

«Малый бизнес и по вкладу в ВВП, и по налогам не доминирует в экономике. Более того, малый бизнес представлен многочисленными субъектами хозяйствованиями, которые действуют рассогласовано, у них нет никакой договоренности между собой. И говорить, что в этом всем виноват малый бизнес, – неправильно. Малый бизнес вообще нет смысла обвинять, потому что не те обороты», – говорит Сергей Балыкин.

По его словам, разного рода сговоры по ценам могут быть у крупных игроков рынка, и это больше вопрос к ним.

«Но тогда государству стоит бороться с монополистическими проявлениями, коррупционной составляющей, сговорами в торговле. Но не надо обвинять весь бизнес и говорить, что там все дерут цены».

Бизнес в растерянности

По мнению эксперта, сам по себе запрет на рост цен был сформулирован очень быстро. И сейчас частники пребывают в некоторой растерянности от того, как быть дальше.

«Не совсем еще понятно, на что запретили повышать цены. Чиновники говорят о тотальном запрете, но как будет дальше. Сейчас запретили, а как потом? Бизнес в растерянности, ждем каких-то более конкретных шагов и инструкций».

По словам Сергея Балыкина, несмотря на то, что власть грозит нарушителям уголовной ответственностью, не совсем понятно и то, по какой статье будут проходить обвиняемые.

«В УК РБ нет статьи за превышение цен. Я так понимаю, сейчас идут дела по статье за превышение служебных полномочий. Но как по мне – это несколько искусственно притянуто к ситуации. Нормы УК подлежат строгому толкованию, а применение норм по аналоги не допускается. Если нет прямого состава, то и человека нельзя привлечь к уголовной ответственности».

Господство бюрократии

Самая большая проблема в регулировании цен государством, полагает эксперт, – это бюрократические издержки.

«Если у бизнесмена в штате сто человек, то не проблема выделить одного экономиста, который будет заниматься калькулированием, будет ходить в местную власть и согласовывать цены. А если предприниматель один, или у него пару человек работает, то это прямой удар по бизнесу. Пока он будет согласовывать цены в исполкоме, сидеть там в очередях, его бизнес будет нести большие убытки».

Еще одна проблема – нагрузка на контролирующие органы. Чтобы проверить все субъекты хозяйствования, нужно огромное количество времени и штата контролеров.

«В стране порядка 300 тысяч субъектов хозяйствования, а как их всех проверить, причем оперативно? Я согласен с тем, что крупные субъекты можно проверить на предмет монопольного сговора, еще чего-то, потому что их не так много. Но как проверять будут предпринимателей? Взять на контроль всех не удалось даже советской власти, при всем том, что субъекты хозяйствования тогда были почти все государственные. И все равно воровали, злоупотребляли, была теневая экономика».

Цены все равно будут расти?

По словам председателя Ассоциации малого и среднего предпринимательства, запрет на рост цен – это не только удар по бизнесу, от таких мер потеряет и население.

«Цены все равно будут расти. Просто по-другому. Условно говоря, была сметана 400 грамм за определенную цену, то теперь будут продавать за ту же стоимость сметану в упаковке 380 грамм. Не исключаю, что производители начнут химичить с составом продукции. Условно говоря, добавляя в сосиски больше сои, а не мяса. Есть риск роста случаев обсчета покупателей, некоторые субъекты могут начать пропускать товар мимо кассы. И все вот это отфиксировать никто не сможет».

Кроме того, по словам Сергея Балыкина, если у бизнеса есть обоснование на повышение цены и закон этого не запрещает, то цена все равно вырастет на эту обоснованную величину. То есть фактически запрета цен нет.

Прощаются, но не уходят

Говоря о перспективах предпринимательства и малого бизнеса в связи с запретом на рост цен, Сергей Балыкин не исключает, что кто-то не сможет покрыть издержи за счет отрегулированной стоимости товаров и прекратит свою деятельность.

«Не могу сказать однозначно, станет ли это сильным ударом для бизнеса, потому что есть масса факторов. Главный фактор – это наличие или отсутствие спроса, если спрос есть – будут работать, если нет, то вырастут издержки, и в случае непокрытия этих издержек, ряд субъектов хозяйствования могут уйти. Как много – сказать сложно».

Бизнес утонет в бумагах?

Эксперт уверен, что чем больше будет ограничений в экономической деятельности, тем больше будет нарушений.

«Это гарантированно. Потому что бывает так, что все эти ограничения физически невозможно выполнить. Иначе можно закопаться в бумагах. Кроме того, чем меньше бизнес, тем сложнее в этих бумагах будет ему разобраться».

Штрафы заложат в себестоимость

Что касается штрафов, то и их частник будет пытаться компенсировать за счет покупателей, уверен Сергей Балыкин.

«Если суммы будут неподъемные, то тогда они разорят некие бизнесы, в итоге упадет конкуренция на рынке, мы увидим дефицит товаров с очередями. Ничего хорошего в сокращении субъектов хозяйствования не будет».

Как отмечает собеседник, государственные предприятия также столкнутся с рядом трудностей из-за запрета на рост цен, потому что издержки растут у всех. Как их покрывать, если цены заморожены? Но чем влиятельнее игрок, тем проще ему будет добиться повышения стоимости товара или услуги от власти.

«Да, Белстат считает цифры, это хорошо. Но экономика – это не только цифры, это еще и люди и их взаимоотношения, поведение. И оно не всегда высчитывается математическими формулами», – резюмирует эксперт.

Рынок отрегулирует сам

Практика показывает, что бизнес хорошо регулирует цены сам. В конце концов, есть понятие покупательской способности населения, которая в последнее время предательски падает. И выставлять товар по завышенной стоимости, особенно сейчас, никто не будет. Хотя бы потому, что его никто не купит. А потому в интересах самой торговли искать тот баланс: продавать товар по приемлемой для покупателя цене, но чтобы и не себе в убыток.

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