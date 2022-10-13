Ученые вживили ткань человеческого мозга в мозг крысят 6 13.10.2022, 13:14

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Исследователи были приятно удивлены результатами.

Мозг — сложный механизм, который годами не перестает удивлять ученых. Ежегодно проводятся сотни различных исследований, которые направлены на понимание того, как работает наш мозг, а также как и почему развиваются болезни мозга. В новом исследовании ученые научились выращивать «пустые» клетки мозга в лаборатории и вживлять их в мозг крыс, пишет «Фокус».

Группа ученых во главе с нейробиологом Серджиу Пашкой из Стэнфордского университета уже не впервые пытается имплантировать ткани человеческого мозга в мозг мышей. Еще в 2008 году его команда вырастила в лаборатории клетки головного мозга из стволовых клеток. Для этого ученые использовали стволовые клетки взрослого человека, затем индуцировали их, чтобы вернуть в первоначальное состояние «пустых» стволовых клеток, когда они еще не приобрели «специализацию» — клеток сердца, почек или головного мозга. Позже из этих клеток ученые вырастили в лаборатории комки мозговой ткани, называемые органоидами.

Во время первого эксперимента ученые вживили органоиды взрослым мышам. Но исследование провалилось, из-за того, что клетки не прижились. Позже ученые решили повторить исследование, но уже с крысятами.

В результате Пашка с коллегами пересадили ткани человеческого мозга в мозг новорожденных крыс, чей собственный мозг еще не развился и не созрел. Органоиды были имплантированы в соматосенсорную кору, область отвечает за обработку и получение сенсорной информации.

Операции по трансплантации была проведена крысятам всего несколько дней отроду. Ткани мозга прижились и ученые продолжили наблюдение за животными до их взросления. В общей сложности их оставили расти на 140 дней — крысы достигают половозрелости в период между 6 и 12 неделями. После ученые приступили к изучению крыс.

В ходе исследования ученые генетически сконструировали органоиды, чтобы они реагировали на симуляцию синего света, активируя нейроны. Эта стимуляция нейронов проводилась в эксперименте, когда крыс обучали облизывать нос для получения воды. Позже ученые обнаружили, что когда крысы освещались синим светом, они автоматически облизывались.

Ученые были приятно удивлены результатами — оказалось, что органоид не только прижился и функционировал как часть мозга крысы, но и управлял поведением, направленным на поиск вознаграждения.

По мнению авторов исследования, полученные ими данные в дальнейшем могут помочь ученым больше узнать о том, как устроен наш мозг, как развиваются болезни головного мозга, а значит и как лечить или предотвращать повреждения мозга.

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