закрыть
13 октября 2022, четверг, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США озвучили предельную цену на российскую нефть

1
  • 13.10.2022, 13:15
  • 2,558
США озвучили предельную цену на российскую нефть

Этого достаточно для критического сокращения доходов Москвы.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters.

По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов Москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.

Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что Россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин