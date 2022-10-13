США озвучили предельную цену на российскую нефть

США озвучили предельную цену на российскую нефть1
- 13.10.2022, 13:15
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Этого достаточно для критического сокращения доходов Москвы.
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters.
По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов Москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.
Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что Россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.