США озвучили предельную цену на российскую нефть 1 13.10.2022, 13:15

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Этого достаточно для критического сокращения доходов Москвы.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters.

По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов Москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.

Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что Россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.

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