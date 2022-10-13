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СМИ: Кремль хочет ударить из Беларуси по двум направлениям

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  • 13.10.2022, 13:16
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СМИ: Кремль хочет ударить из Беларуси по двум направлениям

Режим Лукашенко занялся модернизацией железной дороги для принятия российской армии.

В Беларуси идет серьезная модернизация железной дороги, всей инфраструктуры, сообщает Telegram-канал BRIEF.

Беларусь собирается принимать большое количество личного состава и техники. Через два месяца вся реконструкция должна быть завершена. Это говорит о том, что Кремль собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям украинской логистики.

Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев.

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