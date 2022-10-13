СМИ: Кремль хочет ударить из Беларуси по двум направлениям

СМИ: Кремль хочет ударить из Беларуси по двум направлениям6
- 13.10.2022, 13:16
- 4,464
Режим Лукашенко занялся модернизацией железной дороги для принятия российской армии.
В Беларуси идет серьезная модернизация железной дороги, всей инфраструктуры, сообщает Telegram-канал BRIEF.
Беларусь собирается принимать большое количество личного состава и техники. Через два месяца вся реконструкция должна быть завершена. Это говорит о том, что Кремль собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям украинской логистики.
Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев.