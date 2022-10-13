Путин и Лавров угодили в неприятный конфуз на саммите в Казахстане: видеофакт

Путин и Лавров угодили в неприятный конфуз на саммите в Казахстане: видеофакт3
- 13.10.2022, 13:27
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Во время выступления глава Кремля постоянно кашлял, кряхтел и задыхался от волнения.
инцидент попал на видео Россию вновь заставили ждать: вместе с Путиным в неловкую ситуацию угодила вся российская делегация вместе с Лавровым, Песковым, Миллером и Сечиным.
Международный статус главы Кремля Путина продолжает падать, что сопровождается демонстративными проявлениями неуважения на публике к российскому президенту.
Сегодня во время VI саммита азиатского партнерства в Казахстане Путина вновь заставили ожидать переговоров перед камерами.
На этот раз российский президент был вынужден переминался с ноги на ногу в ожидании эмира Катара.
Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
Согласно протоколу обе стороны должны появиться перед камерами одновременно, поскольку ожидание обычно выглядит унизительно для одной из сторон. Однако на этот раз Россию вновь заставили ждать.
Вместе с Путиным в неловкую ситуацию угодила вся российская делегация вместе с Лавровым, Песковым, Миллером и Сечиным. Все они столпились у рядов со стульями, ожидая прибытия влиятельных гостей с Ближнего Востока.
Пользователи социальных сетей отмечают, что международный статус Путина резко упал после вторжения в Украину и разгрома ВС РФ. Ранее Путина последовательно заставили ждать президенты Турции, Азербайджана, Кыргызстана и премьер-министр Индии.
Также пользователи обратили внимание на выступление Путина, во время которого он постоянно кашлял, кряхтел и задыхался от волнения. За минуту он прервал выступление на покашливание 8 раз.