Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде2
- 13.10.2022, 13:31
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Еще один фрагмент ракеты ЗРПК «Панцирь» упал на территорию местной школы.
В российском Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные сообщают, что на здание упала ракета.
Также опубликован момент попадания ракеты.
Губернатор области Гладков традиционно обвинил ВСУ в обстреле.
Также известно, что часть ракеты ЗРПК «Панцирь» упала на территорию местной школы.
Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.