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Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

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  • 13.10.2022, 13:31
  • 1,504
Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

Еще один фрагмент ракеты ЗРПК «Панцирь» упал на территорию местной школы.

В российском Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные сообщают, что на здание упала ракета.

Также опубликован момент попадания ракеты.

Губернатор области Гладков традиционно обвинил ВСУ в обстреле.

Также известно, что часть ракеты ЗРПК «Панцирь» упала на территорию местной школы.

Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.

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