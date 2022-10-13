Подрыв Крымского моста: южный фронт армии РФ начало «трясти» 13.10.2022, 13:35

Войска оккупантов могут остаться без бронетехники.

На полное восстановление повреждений Крымского моста, по словам российских властей, нужно месяц-полтора. До этого времени возможны только пассажирские, но не грузовые перевозки.

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Рыженко в эфире «Апостроф TV».

«Это оказывает большое влияние на возможность усиления российской группировки на юге Украины и на доставку мобилизованных. Потому что многие мобилизованные доставлялись автомобильным транспортом или железнодорожным. В настоящее время они вынуждены доставлять их в Крым самолетами», - отметил он.

Но наиболее серьезная проблема, по словам эксперта, это - доставка бронетехники, горючего и боеприпасов для контингента, который находится на юге Украины. А там находится большинство российских группировок - около 60 тысяч человек. И логистика для них сейчас сильно нарушена.

«Они сейчас смотрят на альтернативные пути поставок через оккупированные территории вдоль побережья Азовского моря. Но это все нужно отработать. А вот действующая цепь через Крым выбита как минимум на месяц-полтора, если там не будут обнаружены более серьезные повреждения», - резюмировал Рыженко.

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