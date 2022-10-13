«Ник и Майк»: Оснований для ограничения выезда из Беларуси все больше 4 13.10.2022, 13:41

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Хунта постепенно закрывает границу для военнообязанных.

Еще 2 августа этого года мы писали о том, что Украина рассматривает введение визового режима с Беларусью. Сейчас это стало реальностью на официальном уровне, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Возможно, не с первой попытки, но его введут. Очередное свидетельство того, что положение белорусов в Украине станет еще более шатким и неудобным. За более чем два месяца никто толком не обратил внимания на это.

Аналогичным образом, проходят мимо набирающей силу тенденции в европейских странах, где все больше белорусов будет попадать в две ловушки: «нет работы - нет легального статуса» и «нет легального статуса - нет работы». Никто не обращает внимание, что белорусским айтишникам, которые выехали в Польшу на основании виз PBH, вид на жительство могут давать на срок действия визы, подвешивая дальнейшую жизнь в неопределенности. Что сокращается количество банков, открывающих счета, а требования ужесточаются. Волна недовольства зреет не только внутри страны, но снаружи. И направленность этих волн будет разная.

Если не получается работать с внутренней повесткой в Беларуси (что можно понять), то работа на внешнем контуре с той же внутренней повесткой должна стать приоритетом. Это скучная и ежедневная рутина. Но в ближайшее время может стать фактором отношения к современному белорусскому политикуму.

К сожалению, еще один наш прогноз сбывается - хунта элегантно закрывает границу для военнообязанных, в первую очередь. Мало кто помнит, но раньше ограничения на выезд тоже были. Были и загранпаспорта, позднее – разрешительные штампы на выезд, которые нужно было получать в паспорт. В «славные» советские времена выезд из страны был разрешен практически никому. Сейчас система возвращается и заходит на второй круг, только полномочий и оснований для ограничения выезда все больше.

Цель - удержать разбегающихся рабов или потенциальное пушечное мясо. «Закон» примется быстро, но некоторое время еще есть. С Западом торг провален, поэтому амнистия тоже мимо политических, у каждого из которых будет по 2-3 причины минимум для отказа в амнистировании. От народной статьи до дисциплинарного взыскания.

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