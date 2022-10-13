«Ведут себя как быдло» 11 13.10.2022, 13:46

7,716

Фото: AP

Жители Екатеринбурга жалуются на мобилизованных, которые распивают спиртное, кричат и дерутся круглосуточно.

В российском Екатеринбурге местные жители страдают от поведения мобилизованных в ряды ВС РФ. Те постоянно дерутся, орут на улице и пьют.

Об этом сообщают в местном телеграмм-канале, передает ТСН.

«Эти военнообязанные ведут себя как настоящее быдло. Распивают спиртное, кричат и дерутся круглосуточно. Сорят по всей территории городка, ломают детские площадки, сломали лавочку. Пусть их не выпускают из частей, не продают спиртное и принимают меры», — рассказала жительница одного из домов.

Местные жители время от времени вызывают правоохранителей, чтобы те унимали вояк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».