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«Ведут себя как быдло»

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  • 13.10.2022, 13:46
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«Ведут себя как быдло»
Фото: AP

Жители Екатеринбурга жалуются на мобилизованных, которые распивают спиртное, кричат и дерутся круглосуточно.

В российском Екатеринбурге местные жители страдают от поведения мобилизованных в ряды ВС РФ. Те постоянно дерутся, орут на улице и пьют.

Об этом сообщают в местном телеграмм-канале, передает ТСН.

«Эти военнообязанные ведут себя как настоящее быдло. Распивают спиртное, кричат и дерутся круглосуточно. Сорят по всей территории городка, ломают детские площадки, сломали лавочку. Пусть их не выпускают из частей, не продают спиртное и принимают меры», — рассказала жительница одного из домов.

Местные жители время от времени вызывают правоохранителей, чтобы те унимали вояк.

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