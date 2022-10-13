Военную технику из Беларуси перебрасывают в оккупированный Луганск 4 13.10.2022, 13:50

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иллюстрационное фото

Эшелоны отправились из Старых Дорог.

11 октября 2022 года вторая группа груженых платформ с расконсервированной военной техникой Вооруженных сил Беларуси в количестве 19 единиц отправилась со станции Старые Дороги (Могилевское отделение БелЖД) на станцию Миллерово (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Луганска (расчетная дата прибытия - 19.10.2022 года).

Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Маршрут следования на станцию Миллерово: Старые Дороги (БЧ) - Осиповичи-1 (БЧ) - Могилев-1 (БЧ) - Орша-Центральная (БЧ) - Осиновка (БЧ) - Красное (РЖД) - Валутино (РЖД) - Брянск-Льговский (РЖД) - Льгов-Киевский (РЖД) - Лиски (РЖД) - Россошь (РЖД) - Миллерово (РЖД).

Протяженность маршрута - 1580 км.

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