Военную технику из Беларуси перебрасывают в оккупированный Луганск

Военную технику из Беларуси перебрасывают в оккупированный Луганск4
- 13.10.2022, 13:50
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Эшелоны отправились из Старых Дорог.
11 октября 2022 года вторая группа груженых платформ с расконсервированной военной техникой Вооруженных сил Беларуси в количестве 19 единиц отправилась со станции Старые Дороги (Могилевское отделение БелЖД) на станцию Миллерово (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Луганска (расчетная дата прибытия - 19.10.2022 года).
Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Маршрут следования на станцию Миллерово: Старые Дороги (БЧ) - Осиповичи-1 (БЧ) - Могилев-1 (БЧ) - Орша-Центральная (БЧ) - Осиновка (БЧ) - Красное (РЖД) - Валутино (РЖД) - Брянск-Льговский (РЖД) - Льгов-Киевский (РЖД) - Лиски (РЖД) - Россошь (РЖД) - Миллерово (РЖД).
Протяженность маршрута - 1580 км.