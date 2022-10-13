Украинский спецназ устроил засаду и расстрелял группу российских разведчиков

Украинский спецназ устроил засаду и расстрелял группу российских разведчиков1
- 13.10.2022, 14:05
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Появилось видео завершения хорошо спланированной операции.
Сегодня, 13 октября, в Сети появились кадры из Украины, на которых бойцы из ССО устроили засаду на вражеских разведчиков. На ролике можно увидеть уже вторую фазу специально разработанной и хорошо спланированной операции.
Кадры выложила пресс-служба ССО на своей странице в Telegram-канале.
В ролике не сказано, где именно произошла операция по ликвидации вражеских разведчиков. На кадрах можно увидеть лес и на дороге расстрелянный легковой автомобиль. В нем были российские разведчики.
Бойцы ССО осмотрели их тела и личные вещи, среди которых были и такие, которые прямо указывали на их подрывную и разведывательную деятельность.