Премьер Польши: Кремль и Лукашенко могут снова бросить нелегалов на штурм границы 1 13.10.2022, 14:22

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Такие атаки еще возможны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что до сих пор существует угроза штурма польско-беларусской границы мигрантами. Об этом сообщает PAP.

«Если иметь в виду очередную такую атаку искусственно завезенных, путем спецопераций белорусских и российских служб, мигрантов, которые штурмовали бы границу, то скорее – да. Такие атаки еще возможны», – признал премьер-министр.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что «сегодня нужно иметь в виду сценарий, согласно которому, одновременно Путин и Лукашенко могут захотеть угрожать Украине с северной или северо-западной границы, т. е. на белорусско-украинской границе, а одновременно начать штурм мигрантами, то есть еще десятки тысяч человек с Ближнего Востока, Африки и Средней Азии – только для дестабилизации ситуации».

Тем не менее, по его словам, «чтобы не стать объектом провокаций со стороны Минска и Москвы, Польша построила очень прочную, наверное, даже самую надежную в Европе физическую преграду высотой более пяти метров, включая все средства защиты и очень развитую электронику».

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