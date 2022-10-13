NYT: Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе

NYT: Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе5
- 13.10.2022, 14:23
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ВСУ также получают спутниковые снимки позиций российских войск.
Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать страна-агрессор Россия, сообщает NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Издание пишет, что Украина запросила у Израиля системы ПВО, а также ракеты большей дальности Barak 8. Однако Израиль пока отказывается их предоставлять.
В то же время, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, а частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.