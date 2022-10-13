В Беларуси запретили сгущенку 13 13.10.2022, 14:43

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В продукте нашли слишком мало молочного жира.

Госстандарт Беларуси 13 октября обновил список опасной продукции. В этот раз ведомство запретило продавать и ввозить российскую «Сгущенку с сахаром» с маркировкой «Молочный союз».

Производитель этого продукта — АО «Верховский молочно-консервный завод».

Специалисты выяснили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе в сгущенке меньше, чем должна быть — всего 9,8% при норме не менее 50%.

Как рассказали в Госстандарте, эта «Сгущенка с сахаром» вводит покупателей в заблуждение. Все потому, что, хоть по внешнему виду и отдельным свойствам она и похожа на обычный продукт, на самом деле ее нельзя идентифицировать как сгущенку. Как раз из-за заниженного показателя массовой доли молочного жира.

Кроме того, производитель нарушил требования по однозначности передачи информации. Так, на этикетке написано, что продукт должен хранится 12 месяцев при температуре от 0°С до 10°С, 8 месяцев — при температуре от 11°С до 22°С . Однако, прочитав это, покупатель не сможет понять, при каких именно условиях хранения хранилась эта «сгущенка» с момента ее изготовления. Следовательно, непонятно, сколько ее можно хранить.

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