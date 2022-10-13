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ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима РФ террористическим

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  • 13.10.2022, 14:53
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ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима РФ террористическим

В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Украинский нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции:

российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.

Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.

В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.

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